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Кубок Карри. 1-й тур. «Лайонс» обыграли «Шаркс», «Боланд Кавальер» одолели «Читос», другие результаты

В ЮАР стартовал первый тур Кубка Карри по регби.

Кубок Карри

25 июля

Пумас – Грикас – 49:28 (25:23)

26 июля

Лайонс – Шаркс – 46:5 (24:0)

Вестерн Провинс – Буллс – 23:48 (16:38)

27 июля

Боланд Кавальер – Читас – 37:35 (27:14)

Турнирное положение: Лайонс – 4 очка (1 игра), Буллс – 4 (1), Пумас – 4 (1), Боланд Кавальер – 4 (1), Читас – 1 (1), Грикас – 0 (1), Вестерн Провинс – 0 (1), Шаркс – 0 (1). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Кубок Карри
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