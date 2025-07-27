Кубок Карри. 1-й тур. «Лайонс» обыграли «Шаркс», «Боланд Кавальер» одолели «Читос», другие результаты

В ЮАР стартовал первый тур Кубка Карри по регби.

Кубок Карри 25 июля Пумас – Грикас – 49:28 (25:23) 26 июля Лайонс – Шаркс – 46:5 (24:0) Вестерн Провинс – Буллс – 23:48 (16:38) 27 июля Боланд Кавальер – Читас – 37:35 (27:14) Турнирное положение: Лайонс – 4 очка (1 игра), Буллс – 4 (1), Пумас – 4 (1), Боланд Кавальер – 4 (1), Читас – 1 (1), Грикас – 0 (1), Вестерн Провинс – 0 (1), Шаркс – 0 (1).