Кубок Карри. 1-й тур. «Лайонс» обыграли «Шаркс», «Боланд Кавальер» одолели «Читос», другие результаты
В ЮАР стартовал первый тур Кубка Карри по регби.
Кубок Карри
25 июля
Пумас – Грикас – 49:28 (25:23)
26 июля
Лайонс – Шаркс – 46:5 (24:0)
Вестерн Провинс – Буллс – 23:48 (16:38)
27 июля
Боланд Кавальер – Читас – 37:35 (27:14)
Турнирное положение: Лайонс – 4 очка (1 игра), Буллс – 4 (1), Пумас – 4 (1), Боланд Кавальер – 4 (1), Читас – 1 (1), Грикас – 0 (1), Вестерн Провинс – 0 (1), Шаркс – 0 (1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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