Тестовые матчи. Англия обыграла США, ЮАР победила Грузию, Франция уступила Новой Зеландии, другие результаты
Англия обыграла США, Франция уступила Новой Зеландии в тестовых матчах по регби.
Регби
Тестовые матчи
18 июля
Самоа – Шотландия – 12:41 (0:22)
Аргентина А – Румыния – 52:14 (33:7)
19 июля
Канада – Испания – 23:24 (6:11)
Новая Зеландия – Франция – 29:19 (17:19)
ЮАР – Грузия – 55:10 (22:10)
Аргентина – Уругвай – 52:17 (12:7)
20 июля
США – Англия – 5:40 (0:19)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости