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Тестовые матчи. Англия обыграла США, ЮАР победила Грузию, Франция уступила Новой Зеландии, другие результаты

Англия обыграла США, Франция уступила Новой Зеландии в тестовых матчах по регби.

Регби

Тестовые матчи

18 июля

Самоа – Шотландия – 12:41 (0:22)

Аргентина А – Румыния – 52:14 (33:7)

19 июля

Канада – Испания – 23:24 (6:11)

Новая Зеландия – Франция – 29:19 (17:19)

ЮАР – Грузия – 55:10 (22:10)

Аргентина – Уругвай – 52:17 (12:7)

20 июля

США – Англия – 5:40 (0:19)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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