Судья Каптюх о финале чемпионата России: «После игры получил сообщения от неизвестного болельщика «Динамо» с оскорблениями»

Судье Каптюху прислали письмо с оскорблениями после финала чемпионата России.

13 октября в финале ЧР по регби «Стрела-Ак Барс » обыграла «Динамо » со счетом 32:30.

«Игра была максимально напряженной. Дам ей оценку 9,5 – 10 по десятибалльной шкале. Ставки были очень высоки. Соперники играли от ножа, боялись совершить ошибку, но отдавали все силы, рубились от и до. Было много моментов, которые надо было правильно истолковать – с той же штрафной попыткой, желтой карточкой Герману Давыдову, которую без видеопросмотра вообще можно было не заметить.

Хорошо, что мой коллега Умар Хомидов мне своевременно подсказал. К сожалению, пришлось часто обращаться к судье ТМО и самому смотреть эпизоды, но это лишь свидетельство напряженного действа на поле с трудными решениями.

Еще один сложный момент – нестабильная связь с арбитром видеоповторов. Поэтому приходилось бродить по полю и обсуждать решения. Считаю, что мы со всем справились.

Несмотря на все паузы, скажу, что финал был очень крутой! Было динамично, а потом включался «американский футбол» – повторы, повторы, повторы. Зрителю по телевизору было, возможно, непросто смотреть.

Так что «Стрела-Ак Барс» – «Динамо» для меня один из лучших финалов. Поставил бы его в один ряд с решающим матчем 2023 года, когда «Локомотив» выдал камбэк и забрал победу. Точно входит в тройку лучших финалов PARI Чемпионата России по регби. Побольше бы таких матчей. Кстати, у «Динамо» в прошлом сезоне было немало подобных встреч: противостояния с «Енисеем-СТМ», например.

Было ли какое-то давление в мою сторону? Со всех сторон говорили, что это очень ответственный матч. Но именно прямо давления я не ощущал. Регбисты вели себя корректно в общении с судьями. Конечно, были интересные моменты после игры. В комментариях в интернете мало говорили о судействе.

Но уже сев в самолет, я получил сообщения от неизвестного болельщика «Динамо» с оскорблениями. Такое бывает – фанаты проигравшей команды часто пытаются найти оправдания поражению. Он, конечно, свои сообщения потом удалил, но, как говорится, интернет всё помнит – так что можно еще над ним посмеяться при случае», – рассказал Артур Каптюх.