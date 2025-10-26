  • Спортс
0

United Rugby Championship. 5-й тур. «Кардифф» обыграл «Эдинбург», «Манстер» победил «Коннахт» и другие результаты

Завершились матчи 5-го тура United Rugby Championship.

5-й тур

24 октября

ГлазгоБуллс – 21:12 (7:5)

25 октября

ЛайонсОльстер – 49:31 (17:19)

ШарксСкарлетс – 29:19 (19:14)

ЛенстерДзебре – 50:26 (26:21)

Дрэгонс – Оспрейс – 19:19 (7:12)

БенеттонСтормерс – 16:31 (16:8)

МанстерКоннахт – 17:15 (12:15)

КардиффЭдинбург – 20:19 (12:19)

Турнирное положение: Стормерс – 23 очка (5 игр), Манстер – 23 (5), Глазго – 20 (5), Кардифф Блюз – 20 (5), Ольстер – 15 (4), Буллс – 14 (5), Ленстер – 10 (5), Лайонс – 10 (5), Бенеттон – 9 (5), Дзебре – 9 (5), Эдинбург – 9 (4), Коннахт – 9 (4), Оспрейс – 7 (5), Шаркс – 7 (5), Дрэгонс – 5 (5),  Скарлетс – 0 (4).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
результаты
