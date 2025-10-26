United Rugby Championship. 5-й тур. «Кардифф» обыграл «Эдинбург», «Манстер» победил «Коннахт» и другие результаты
Завершились матчи 5-го тура United Rugby Championship.
5-й тур
24 октября
25 октября
Лайонс – Ольстер – 49:31 (17:19)
Шаркс – Скарлетс – 29:19 (19:14)
Ленстер – Дзебре – 50:26 (26:21)
Дрэгонс – Оспрейс – 19:19 (7:12)
Бенеттон – Стормерс – 16:31 (16:8)
Манстер – Коннахт – 17:15 (12:15)
Кардифф – Эдинбург – 20:19 (12:19)
Турнирное положение: Стормерс – 23 очка (5 игр), Манстер – 23 (5), Глазго – 20 (5), Кардифф Блюз – 20 (5), Ольстер – 15 (4), Буллс – 14 (5), Ленстер – 10 (5), Лайонс – 10 (5), Бенеттон – 9 (5), Дзебре – 9 (5), Эдинбург – 9 (4), Коннахт – 9 (4), Оспрейс – 7 (5), Шаркс – 7 (5), Дрэгонс – 5 (5), Скарлетс – 0 (4).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
