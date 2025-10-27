«Химик» выиграл PARI Высшую Лигу России по регби, победив в финале ЦСКА
«Химик» выиграл PARI Высшую Лигу России по регби, победив в финале ЦСКА.
PARI Высшая Лига по регби
Финал
Калининград
ЦСКА – Химик – 15:18 (8:10)
ЦСКА: попытки – Гусев, Дайдерикс, реализации – Дайдерикс, дроп-голы – Шипулин.
Химик: попытки – Анисимов, Максименко, реализации – Касютич, штрафные – Касютич (2).
Матч за 3-е место
Балтийский Шторм – Сборная Санкт-Петербурга – 76:8 (36:5)
Балтийский Шторм: попытки – Фомин (2), Блинцов (2), Жилин (2), Тарасенок (2), Жиляев, Чижов, Ибрагимов, реализации – Чижов (8), штрафные – Чижов.
Сборная Санкт-Петербурга: попытки – Пронин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости