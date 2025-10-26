  • Спортс
Янюшкин о подготовке к ЧР по регби-7: «Располагаем оптимальным составом, и есть достаточно времени, чтобы поработать над структурой и техникой»

Янюшкин рассказал о подготовке «Локомотива» к ЧР по регби-7.

Третий тур Магнит чемпионата России по регби-7 стартует 8 ноября.

«Главная задача состояла в том, чтобы поиграть в «семерку», поскольку этого давно не было. Разумеется, в матчах с реальными соперниками все будет выглядеть иначе, и допущенные сегодня ошибки в настоящей игре могут иметь совсем иные последствия.

Но сейчас главное, что мы располагаем оптимальным составом, и есть достаточно времени, чтобы поработать над структурой и техникой. Честно говоря, не припомню, чтобы у нас было три недели на подготовку к турам «семерки» — обычно остается не больше десяти дней», – рассказал главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
Регби-7
чемпионат России по регби-7
Локомотив (регби-7)
logoАлександр Янюшкин
