Сборная Новой Зеландии по регби представила новую форму.

Форму изготовила фирма Adidas.

«Дизайнеры adidas провели время с командой, чтобы иметь возможность изобразить историю команды на черном полотне футболки All Blacks. В результате был обновлен фокус на чествовании тех, кто носил футболку в прошлом, и заложен прочный фундамент для будущего. Эта перспектива связана с тонким, но трогательным дизайном полос, которые обвивают торс игроков, что означает непрерывную связь между прошлым, настоящим и будущим.

Взяв за основу дизайн классических полос на регбийках, мы нанесли эти полосы с помощью тонкого черного на черном горизонтального рисунка.

Изысканный образ дополняет полностью белый отложной воротник двойной вязки — продолжение прошлогоднего дизайна воротника, созданного с учетом пожеланий игроков, в то время как четкие белые детали подчеркивают черную ткань на эмблеме папоротника, логотипах adidas и спонсоров», – говорится в описании формы.

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