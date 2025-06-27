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Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан женился

Ронни О’Салливан сообщил, что женился.

Семикратный чемпион мира по снукеру сыграл свадьбу с актрисой Лайлой Руасс, с которой познакомился в 2012-м. В 2013 году пара обручилась, но тогда свадьба не состоялась. О’Салливан и Руасс несколько раз расставались, а в прошлом году снова сошлись.

«Мы наконец-то сделали это официально! Мистер и миссис О’Салливан 💍❤️», – написал О’Салливан.

Вы не смотрите снукер, но знаете Ронни О’Салливана. Он прошел через наркотики, порнобизнес и драки в игре

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Ронни О’Салливана
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