Вячеслав Шалунов стал главным тренером сборной Санкт-Петербурга.

Сегодня Шалунов ушел с поста главного тренера новокузнецкого «Металлурга » – у клуба было семь поражений в семи матчах. Его заменил Виктор Гресев.

Сборная Санкт-Петербурга играет в PARI Высшей лиге России. В прошлом году команда заняла второе место на турнире.