Шалунов стал главным тренером сборной Санкт-Петербурга
Вячеслав Шалунов стал главным тренером сборной Санкт-Петербурга.
Сегодня Шалунов ушел с поста главного тренера новокузнецкого «Металлурга» – у клуба было семь поражений в семи матчах. Его заменил Виктор Гресев.
Сборная Санкт-Петербурга играет в PARI Высшей лиге России. В прошлом году команда заняла второе место на турнире.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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