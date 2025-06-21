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Арлашов занес попытку-шедевр с забегом через все поле: лучшие моменты матча «Металлурга» и «ВВА-Подмосковья»

«Металлург» обыграл «ВВА-Подмосковье» в 7-м туре PARI чемпионата России по регби.

Матч закончился со счетом 25:32.

Владимир Арлашов занес две попытки в матче – одну после перехвата мяча у своей зачетки и забегом через все поле (2:07 на видео). Его брат, Никита Арлашов, занес попытку за «ВВА-Подмосковье».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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