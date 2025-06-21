Хрокин о первой победе «ВВА-Подмосковье» в сезоне: «Эмоций после такого матча много, и их сложно сформулировать. Нам важна была победа»

Хрокин оценил первую победу «ВВА-Подмосковья» в сезоне.

Сегодня команда из Монино обыграла «Металлург » со счетом 32:25.

– Эмоций после такого матча много, и их сложно сформулировать. Нам важна была победа, мы уже больше полутора лет не выигрывали никаких матчей в PARI Чемпионате России.

Хочу сказать большое спасибо ребятам и сопернику, который навязал нам серьёзную победу. Здесь в Новокузнецке, мы тоже побеждали последний раз больше полутора лет назад. Не понравилось, что сами себе усложнили жизнь по ходу матча. Могли в каких-то эпизодах действовать качественнее, еще в первом тайме положить одну-две попытки. Игра могла сложиться проще для нас.

– Как команда проведет перерыв в чемпионате?

– 2-3 дня команда отдохнет, большая часть игроков будет готовиться к Кубку России по регби-7, часть нападающих получит отдых до начала июля. После этого начнем планомерно подготовиться ко второй части сезона, – рассказал тренер команды Александр Хрокин.