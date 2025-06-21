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Вячеслав Шалунов: «Однозначно, мы должны были выигрывать этот матч, но сказалось обилие травм»

Шалунов оценил поражение «Металлурга» в матче с «ВВА-Подмосковьем».

Команда из Новокузнецка проиграла со счетом 25:32, хотя вела после первого тайма 15:8.

– Однозначно, мы должны были выигрывать этот матч. До 60-й минуты мы показывали свою лучшую игру, счёт был 25:15. Ясно было, что Монино сегодня – более сыгранная команда, но мы были готовы к этому.

К сожалению, сказалось обилие травм, в первом тайме мы потеряли сразу трех лидеров команды. Горжусь парнями, которые вышли на замену. Они не ослабили игру, у них был энтузиазм.

Концовка была валидольная, парням не хватило хладнокровия, тот же штрафной надо было не разыгрывать, а бить в аут. Мы набрали одно очко, бонус защиты, это уже плюс на сегодня, хотя, конечно, рассчитывали на победу. 

– Видите ли прогресс в игре команды в первом круге?

– Прогресс, конечно, есть, вы и сами видите. Парни очень молоды и неопытны, играют чересчур самоотверженно, и из-за этого у нас много травм и повреждений. Сегодня результат тоже мог быть другой. У нас и нападающие выходили в линию трехчетвертных, как, Станислав Тимошенко, причем вынес и занес попытку.

Благодарен и новокузнецким ребятам, Вова Арлашов и Никита Шалунов отыграли сегодня весь матч, хотя у них не было предсезонки. Арлашов какую попытку занёс! Олег Сибиряков также переживает вторую молодость. Все будет нормально. «Металлург» будет продолжать выступать в чемпионате России по регби. Коллектив будет меняться, сейчас будет период дозаявок, наверняка, будут кадровые изменения, – рассказал главный тренер «Металлурга» Вячеслав Шалунов.

После матча стало известно, что Шалунов покинет пост главного тренера – его сменит Виктор Гресев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Вячеслав Шалунов
logoВВА-Подмосковье
logoМеталлург Новокузнецк
logoЧемпионат России по регби
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