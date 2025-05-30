Виннаара оштрафовали на 30 тысяч рублей за толчок соперника в голову после свистка

Виннаара оштрафовали на 30 тысяч рублей за толчок соперника в голову.

Инцидент произошел в матче «Динамо» с «Енисеем-СТМ» (29:26).

«По итогам рассмотрения видеофрагментов, КДК постановил: На 70-й минуте матча чемпионата России по регби между «Динамо» и «Енисеем-СТМ», игрок «Динамо» Кортни Виннаар толкнул рукой голову игрока «Енисея-СТМ» после остановки игры.

Признать данное нарушение неспортивным поведением, оштрафовать Кортни Виннаара на 30 000 (тридцать тысяч) рублей, согласно Положению КДК. Согласно Положению КДК, штрафы должны быть оплачены в течении 30 (тридцати) дней с момента получения решения», – говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета Федерации регби России (ФРР).

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