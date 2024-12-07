Ульрих Бейерс: «Не полностью доволен игрой команды. В плей-офф такое количество ошибок не приведет ни к чему хорошему»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» в матче со «Славой».

Красноярская команда победила со счетом 32:3.

«Я удовлетворен результатом, но не полностью удовлетворен игрой команды. Мы допускали множество простых ошибок, наша дисциплина была не так хороша, как хотелось бы. Когда мы будем играть в плей-офф, такое количество ошибок не приведет ни к чему хорошему.

Но определенно есть вещи, которыми я очень доволен. На следующей неделе у нас будет сложная игра против «Динамо » в матче PARI Кубка России, и нам нужно становиться лучше. Я не сторонник таких слов как «реванш», но определенно нам нужно показать хорошую игру в матче против «бело-голубых», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» сыграл со «Славой»