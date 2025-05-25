Михаил Толмачев: «Ехали в Красноярск за результатом, получать очки. Хотели победить, но, возможно, перегорели»

Толмачев оценил поражение «Славы» в матче против «Красного Яра».

Московская команда проиграла со счетом 3:32.

«Сюда мы ехали за результатом, получать очки. Хотели победить, но сегодня, возможно, перегорели. Все пошло не по плану. Да, бывают такие матчи, результат которых сложно чем-то объяснить. Допускали много ошибок, везде теряли мяч.

Может быть, это и акклиматизация к красноярской жаре, может быть, я что-то неправильно выбрал в тренировочном процессе. Будем разбираться, это все же не последний матч. Какие планы у «Славы» на сезон? Попасть в первую четверку будет тяжело, но мы всегда стремимся к лучшему», – рассказал главный тренер «Славы» Михаил Толмачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» сыграл со «Славой»