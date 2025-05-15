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Лучшие попытки второго тура чемпионата России по регби: проход Дилана Смита через все поле и еще семь заносов

Федерация регби России определила восемь лучших попыток второго тура чемпионата России.

Спортс’’ показал все матчи в прямом эфире, записи можно посмотреть здесь.

Голосуем за лучшего игрока второго тура чемпионата России по регби: кто отличился?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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