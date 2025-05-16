Чемпионат России. «Металлург» сыграет с «Енисеем-СТМ», «Стрела-Ак Барс» против «ВВА-Подмосковья» и другие матчи
С 16 по 18 мая пройдут матчи третьего тура чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
3-й тур
16 мая
Металлург – Енисей-СТМ – 14.00
17 мая
Стрела-Ак Барс – ВВА-Подмосковье – 17.00
18 мая
Красный Яр – Локомотив – 12.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.
Календарь чемпионата России по регби-2025
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости