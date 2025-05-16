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Чемпионат России. «Металлург» сыграет с «Енисеем-СТМ», «Стрела-Ак Барс» против «ВВА-Подмосковья» и другие матчи

С 16 по 18 мая пройдут матчи третьего тура чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

3-й тур

16 мая

МеталлургЕнисей-СТМ – 14.00

17 мая

Стрела-Ак БарсВВА-Подмосковье – 17.00

18 мая

Красный ЯрЛокомотив – 12.00

СлаваДинамо – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.

Календарь чемпионата России по регби-2025

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЕнисей-СТМ
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