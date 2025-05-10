Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Локомотив» сыграет с «Динамо», начало в 14:00 по Москве

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Локомотива» и «Динамо» на ЧР по регби.

Матч в рамках чемпионата России по регби состоится сегодня в 14:00 по мск на «Мордовия Арене» в Саранске.

Комментатор: Антон Хализов.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘: