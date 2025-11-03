Дин Гордон покидает «Стрелу-Ак Барс».

Южноафриканский регбист Дин Гордон покинул казанскую «Стрелу-Ак Барс».

За «Стрелу-Ак Барс», к которой он присоединился перед сезоном 2025 года, Дин Гордон провел 8 матчей (381 минуту) и отметился двумя попытками. В составе команды Гордон стал чемпионом России, обладателем PARI Кубка России и Суперкубка страны

«Клуб благодарит Дина за работу. В сезоне-2025 он добавил нам глубины состава и внес свой вклад в завоевание трех трофеев в классическом регби. Дин всегда со стопроцентной отдачей работал на тренировках и использовал каждую возможность показать себя на поле», – сказал спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.