0

Дин Гордон покидает «Стрелу-Ак Барс»

Дин Гордон покидает «Стрелу-Ак Барс».

Южноафриканский регбист Дин Гордон покинул казанскую «Стрелу-Ак Барс».

За «Стрелу-Ак Барс», к которой он присоединился перед сезоном 2025 года, Дин Гордон провел 8 матчей (381 минуту) и отметился двумя попытками. В составе команды Гордон стал чемпионом России, обладателем PARI Кубка России и Суперкубка страны

«Клуб благодарит Дина за работу. В сезоне-2025 он добавил нам глубины состава и внес свой вклад в завоевание трех трофеев в классическом регби. Дин всегда со стопроцентной отдачей работал на тренировках и использовал каждую возможность показать себя на поле», – сказал спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Дин Гордон
переходы
logoЧемпионат России по регби
logoСтрела-Ак Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
«Енисей-СТМ» объявил об уходе Карела дю Пре
вчера, 15:46
Леонид Калинин перейдет из «Славы» в другой клуб
вчера, 06:37
Алишан Умаров покинул «Динамо»
вчера, 06:33
Тестовые матчи. Ирландия уступила Новой Зеландии, Англия обыграла Австралию, Шотландия разгромила США, другие результаты
1 ноября, 23:00
Егор Зыков перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Локомотив»
1 ноября, 08:44
Первухин о том, почему не уходит с поля во время игры: «Главный тренер должен быть со скамейкой. До сегодняшнего момента результат был внизу, а не наверху»
1 ноября, 06:38
Александр Первухин: «За эти годы мы всем надоели, но это не значит, что «Енисей» играет в неправильное регби»
1 ноября, 06:33
Форвард из ЮАР Андиса Нтсила стал игроком пензенского «Локомотива»
31 октября, 12:53
Арноут Малербе покинул московское «Динамо»
30 октября, 12:09
Александр Первухин: «Бронза для «Енисея-СТМ» – явный провал. Видимо наверху сказали: ну, хорош»
30 октября, 11:08
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34