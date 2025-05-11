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Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», начало в 11:00 по Москве

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Енисея-СТМ» и «Стрелы-Ак Барс».

Матч в рамках чемпионата России по регби состоится 11 мая в 11:00 по мск на стадионе «Авангард» в Красноярске.

Комментаторы: Алексей Попов, Антон Хализов.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘:

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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Прямые трансляции регби
logoЧемпионат России по регби
logoСтрела-Ак Барс
logoЕнисей-СТМ
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