Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», начало в 11:00 по Москве

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Енисея-СТМ» и «Стрелы-Ак Барс».

Матч в рамках чемпионата России по регби состоится 11 мая в 11:00 по мск на стадионе «Авангард» в Красноярске.

Комментаторы: Алексей Попов, Антон Хализов.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘: