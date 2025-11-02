0

Леонид Калинин перейдет из «Славы» в другой клуб

Леонид Калинин перейдет из «Славы» в другой клуб.

Форвард первой линии Леонид Калинин из «Славы» принял решение продолжить карьеру в другом клубе.

28-летний Калинин выступал за «Славу» на протяжении четырех сезонов.

В PARI чемпионате России сезона 2024/25 провел за команду 14 матчей (730 минут) и совершил пять попыток.

Регбист стал лучшим игроком девятого тура ЧР по версии Спортса’‘.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
