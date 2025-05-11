Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» играет с «Красным Яром»

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра».

Матч в рамках чемпионата России по регби проходит на стадионе «ВВА-Подмосковье » в Монино.

Комментатор: Дмитрий Шмаков.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘: