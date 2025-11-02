0

«Енисей-СТМ» объявил об уходе Карела дю Пре

«Енисей-СТМ» объявил об уходе Карела дю Пре.

Южноафриканский регбист Карел Дю Пре покинул «Енисей-СТМ».

Дю Пре выступал за «Енисей» с сентября 2020 года. В составе красноярского клуба он отыграл 59 матчей, набрал 160 очков. Форвард трижды становился чемпионом России и четыре раза завоевывал Кубок России по регби.

«С глубокой грустью в сердце я покидаю замечательный клуб, который бережно заботился обо мне и моей семье целых пять лет. Мой рост как игрока и как личности тесно связан с тем, что клуб предложил и дал мне за эти годы.

Это замечательное путешествие на регбийном поле и за его пределами позволило мне встретить много прекрасных людей и разделить особые воспоминания с теми, чье прошлое и судьбы были совершенно иными, нежели моя собственная. Все это стало важным в моей жизни, и я навсегда сохраню эти моменты в памяти и буду этим дорожить.

Оглядываясь назад на достижения нашей команды за прошедшие пять лет, я могу уверенно сказать, что играть свою роль в «золотые годы» «Енисея» было особенным. Мы внушали страх соперникам, и это справедливо. Каждый игрок внес огромный вклад в это время, и за это я благодарен», – рассказал Дю Пре.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
