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Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» играет с «Металлургом»

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Славы» и «Металлурга» на ЧР по регби.

Матч в рамках чемпионата России по регби проходит на стадионе «Слава» в Москве.

Смотрите прямую трансляцию матча на Спортсе’‘:

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoМеталлург Новокузнецк
logoСлава
logoЧемпионат России по регби
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