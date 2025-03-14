Кубок шести наций. 5-й тур. Италия сыграет с Ирландией, Уэльс встретится с Англией, Франция против Шотландии

Англия сыграет с Уэльсом, Франция против Шотландии на Кубке шести наций по регби.

15 марта пройдут матчи пятого тура. Кубок шести наций Пятый тур Рим, Италия Италия – Ирландия – 17.15 Кардифф, Уэльс Уэльс – Англия – 19.45 Париж, Франция Франция – Шотландия – 23.00 Турнирное положение : Франция – 16 очков (4 игры), Англия – 15 (4), Ирландия – 14 (4), Шотландия – 11 (4), Италия – 4 (4), Уэльс – 3 (4). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В случае равенства очков места в таблице определятся по разнице мячей.