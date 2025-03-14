Кубок шести наций. 5-й тур. Италия сыграет с Ирландией, Уэльс встретится с Англией, Франция против Шотландии
Англия сыграет с Уэльсом, Франция против Шотландии на Кубке шести наций по регби.
15 марта пройдут матчи пятого тура.
Пятый тур
Рим, Италия
Италия – Ирландия – 17.15
Кардифф, Уэльс
Уэльс – Англия – 19.45
Париж, Франция
Франция – Шотландия – 23.00
Турнирное положение: Франция – 16 очков (4 игры), Англия – 15 (4), Ирландия – 14 (4), Шотландия – 11 (4), Италия – 4 (4), Уэльс – 3 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В случае равенства очков места в таблице определятся по разнице мячей.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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