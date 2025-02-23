Кубок шести наций. 3-й тур. Франция победила Италию, Ирландия обыграла Уэльс, Шотландия уступила Англии
Англия обыграла Шотландию на Кубке шести наций по регби.
Кубок шести наций
3-й тур
22 февраля
Кардифф, Уэльс
Уэльс – Ирландия – 18:27 (13:10)
Лондон, Англия
Англия – Шотландия – 16:15 (7:10)
23 февраля
Рим, Италия
Италия – Франция – 24:73 (17:35)
Турнирное положение: Ирландия – 14 очков (3 игры), Франция – 11 (3), Англия – 10 (3), Шотландия – 6 (3), Италия – 4 (3), Уэльс – 1 (3).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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