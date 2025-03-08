Кубок шести наций. 4-й тур. Ирландия сыграет с Францией, Шотландия встретится с Уэльсом, Англия против Италии
Ирландия сыграет с Францией на Кубке шести наций по регби.
Кубок шести наций
4-й тур
8 марта
Дублин, Ирландия
Ирландия – Франция – 17.15
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Уэльс – 19.45
9 марта
Лондон, Англия
Англия – Италия – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ирландия – 14 очков (3 игры), Франция – 11 (3), Англия – 10 (3), Шотландия – 6 (3), Италия – 4 (3), Уэльс – 1 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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