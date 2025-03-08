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Кубок шести наций. 4-й тур. Ирландия сыграет с Францией, Шотландия встретится с Уэльсом, Англия против Италии

Ирландия сыграет с Францией на Кубке шести наций по регби.

Кубок шести наций

4-й тур 

8 марта

Дублин, Ирландия

Ирландия – Франция – 17.15

Эдинбург, Шотландия

Шотландия – Уэльс – 19.45

9 марта

Лондон, Англия

Англия – Италия – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Ирландия – 14 очков (3 игры), Франция – 11 (3), Англия – 10 (3), Шотландия – 6 (3), Италия – 4 (3), Уэльс – 1 (3).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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