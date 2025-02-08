Кубок шести наций. 2-й тур. Италия сыграет с Уэльсом, Англия встретится с Францией, Шотландия против Ирландии
Англия сыграет с Францией, Шотландия с Ирландией на Кубке шести наций по регби.
8–9 февраля пройдут матчи второго тура.
Второй тур
8 февраля
Рим, Италия
Италия – Уэльс – 17.15
Лондон, Англия
Англия – Франция – 19.45
9 февраля
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Ирландия – 18.00
Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Шотландия – 5 (1), Ирландия – 5 (1), Англия – 1 (1), Италия – 0 (1), Уэльс – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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