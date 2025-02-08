Кубок шести наций. 2-й тур. Италия сыграет с Уэльсом, Англия встретится с Францией, Шотландия против Ирландии

Англия сыграет с Францией, Шотландия с Ирландией на Кубке шести наций по регби.

8–9 февраля пройдут матчи второго тура. Кубок шести наций Второй тур 8 февраля Рим, Италия Италия – Уэльс – 17.15 Лондон, Англия Англия – Франция – 19.45 9 февраля Эдинбург, Шотландия Шотландия – Ирландия – 18.00 Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Шотландия – 5 (1), Ирландия – 5 (1), Англия – 1 (1), Италия – 0 (1), Уэльс – 0 (1). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.