United Rugby Championship. 12-й тур. «Лейнстер» сыграет с «Кардифф Блюз», «Глазго» встретится с «Оспрейс», другие матчи
На турнире United Rugby Championship пройдут матчи 12-го тура.
United Rugby Championship
12-й тур
28 февраля
Дзебре – Дрэгонс – 31:21 (14:21)
Манстер – Эдинбург – 28:34 (7:29)
1 марта
Лайонс – Шаркс – 15.30
Буллс – Стормерс – 18.00
Лейнстер – Кардифф Блюз – 18.00
Ольстер – Скарлетс – 20.15
Глазго – Оспрейс – 22.35
Коннахт – Бенеттон – 22.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Лейнстер – 51 очко (11 игр), Глазго – 42 (11), Буллс – 40 (11), Шаркс – 34 (10), Манстер – 33 (12), Эдинбург – 30 (12), Кардифф Блюз – 30 (11), Скарлетс – 27 (11), Бенеттон – 27 (11), Дзебре – 25 (12), Стормерс – 25 (11), Оспрейс – 24 (11), Коннахт – 24 (11), Лайонс – 23 (10), Ольстер – 23 (11), Дрэгонс – 8 (12).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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