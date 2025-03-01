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United Rugby Championship. 12-й тур. «Лейнстер» сыграет с «Кардифф Блюз», «Глазго» встретится с «Оспрейс», другие матчи

На турнире United Rugby Championship пройдут матчи 12-го тура.

United Rugby Championship

12-й тур

28 февраля

Дзебре – Дрэгонс – 31:21 (14:21)

Манстер – Эдинбург – 28:34 (7:29)

1 марта

Лайонс – Шаркс – 15.30

Буллс – Стормерс – 18.00

Лейнстер – Кардифф Блюз – 18.00

Ольстер – Скарлетс – 20.15

Глазго – Оспрейс – 22.35

Коннахт – Бенеттон – 22.35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Лейнстер – 51 очко (11 игр), Глазго – 42 (11), Буллс – 40 (11), Шаркс – 34 (10), Манстер – 33 (12), Эдинбург – 30 (12), Кардифф Блюз – 30 (11), Скарлетс – 27 (11), Бенеттон – 27 (11), Дзебре – 25 (12), Стормерс – 25 (11), Оспрейс – 24 (11), Коннахт – 24 (11), Лайонс – 23 (10), Ольстер – 23 (11), Дрэгонс – 8 (12).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoГлазго Уорриорс
logoЛейнстер
United Rugby Championship
logoМанстер
logoБуллс
logoСэйл Шаркс
logoКардифф Блюз
logoЛланелли Скарлетс
logoБенеттон Тревизо
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoОспрейс
logoКоннахт
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