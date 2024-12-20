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United Rugby Championship. 8-й тур. «Ольстер» сыграет с «Манстером», «Лейнстер» встретится с «Коннахтом» и другие матчи

С 20 по 26 декабря на турнире United Rugby Championship пройдут матчи 8-го тура.

United Rugby Championship

8-й тур

20 декабря

Ольстер – Манстер – 22.35

21 декабря

Бенеттон – Дзебре – 16.00

Стормерс – Лайонс – 16.45

Шаркс – Буллс – 19.00

Оспрейс – Скарлетс – 20.15

Лейнстер – Коннахт – 20.30

22 декабря

Глазго – Эдинбург – 18.00

26 декабря

Дрэгонс – Кардифф Блюз – 20.15

Турнирное положениеЛейнстер – 34 очка (7 игр), Глазго – 27 (7), Буллс – 24 (6), Кардифф Блюз – 21 (7), Лайонс – 19 (6), Шаркс – 19 (6), Коннахт – 18 (7), Эдинбург – 18 (7), Скарлетс – 17 (7), Ольстер – 17 (7), Манстер – 16 (7), Бенеттон – 14 (7), Стормерс – 11 (6), Оспрейс – 11 (7), Дзебре – 11 (7), Дрэгонс – 7 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoМанстер
результаты
logoДзебре
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logoОльстер
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
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logoЭдинбург
logoКоннахт
logoШаркс
logoКардифф Блюз
logoЛланелли Скарлетс
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