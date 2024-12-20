United Rugby Championship. 8-й тур. «Ольстер» сыграет с «Манстером», «Лейнстер» встретится с «Коннахтом» и другие матчи
С 20 по 26 декабря на турнире United Rugby Championship пройдут матчи 8-го тура.
8-й тур
20 декабря
Ольстер – Манстер – 22.35
21 декабря
Бенеттон – Дзебре – 16.00
Стормерс – Лайонс – 16.45
Шаркс – Буллс – 19.00
Оспрейс – Скарлетс – 20.15
Лейнстер – Коннахт – 20.30
22 декабря
Глазго – Эдинбург – 18.00
26 декабря
Дрэгонс – Кардифф Блюз – 20.15
Турнирное положение: Лейнстер – 34 очка (7 игр), Глазго – 27 (7), Буллс – 24 (6), Кардифф Блюз – 21 (7), Лайонс – 19 (6), Шаркс – 19 (6), Коннахт – 18 (7), Эдинбург – 18 (7), Скарлетс – 17 (7), Ольстер – 17 (7), Манстер – 16 (7), Бенеттон – 14 (7), Стормерс – 11 (6), Оспрейс – 11 (7), Дзебре – 11 (7), Дрэгонс – 7 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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