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United Rugby Championship. 10-й тур. «Оспрейс» сыграет с «Бенеттоном», «Лейнстер» против «Стормерс», другие матчи

На турнире United Rugby Championship пройдут матчи десятого тура.

United Rugby Championship

10-й тур

24 января 

ОспрейсБенеттон – 22.35

25 января

ЛайонсБуллс – 15.45

Скарлетс – Эдинбург – 18.00

Лейнстер – Стормерс – 20.00

Кардифф БлюзШаркс – 20.15

Дрэгонс – Манстер – 22.35

26 января 

Глазго – Коннахт – 18.30

Ольстер – Дзебре – 20.30

Турнирное положение: Лейнстер – 43 очка (9 игр), Глазго – 33 (9), Кардифф Блюз – 28 (9), Буллс – 25 (7), Шаркс – 24 (8), Бенеттон – 23 (9), Скарлетс – 22 (9), Эдинбург – 22 (9), Ольстер – 22 (9),Стормерс – 21 (8), Манстер – 21 (9), Лайонс – 19 (7), Коннахт – 18 (9), Оспрейс – 17 (9), Дзебре – 12 (9), Дрэгонс – 8 (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoБенеттон Тревизо
logoБуллс
logoОспрейс
logoЛайонс
logoЛланелли Скарлетс
logoСэйл Шаркс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoЛейнстер
logoКардифф Блюз
logoМанстер
logoГлазго Уорриорс
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Ньюпорт Гвент Дрэгонс
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