United Rugby Championship. 10-й тур. «Оспрейс» сыграет с «Бенеттоном», «Лейнстер» против «Стормерс», другие матчи
На турнире United Rugby Championship пройдут матчи десятого тура.
United Rugby Championship
10-й тур
24 января
25 января
Скарлетс – Эдинбург – 18.00
Кардифф Блюз – Шаркс – 20.15
Дрэгонс – Манстер – 22.35
26 января
Ольстер – Дзебре – 20.30
Турнирное положение: Лейнстер – 43 очка (9 игр), Глазго – 33 (9), Кардифф Блюз – 28 (9), Буллс – 25 (7), Шаркс – 24 (8), Бенеттон – 23 (9), Скарлетс – 22 (9), Эдинбург – 22 (9), Ольстер – 22 (9),Стормерс – 21 (8), Манстер – 21 (9), Лайонс – 19 (7), Коннахт – 18 (9), Оспрейс – 17 (9), Дзебре – 12 (9), Дрэгонс – 8 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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