United Rugby Championship. 11-й тур. «Оспрейс» встретится с «Лейнстером», «Эдинбург» против «Дзебре», другие матчи
United Rugby Championship
11-й тур
14 февраля
Оспрейс – Лейнстер – 22.35
Эдинбург – Дзебре – 22.35
15 февраля
Лайонс – Стормерс – 15.30
Буллс – Шаркс – 18.00
Бенеттон – Ольстер – 20.15
Манстер – Скарлетс – 20.15
Коннахт – Кардифф Блюз – 22.35
16 февраля
Дрэгонс – Глазго – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Лейнстер – 48 очков (10 игр), Глазго – 37 (10), Буллс – 29 (8), Шаркс – 29 (9), Кардифф Блюз – 29 (10), Скарлетс – 28 (10), Манстер – 26 (10), Эдинбург – 24 (10), Ольстер – 23 (10), Бенеттон – 23 (10), Оспрейс – 22 (10), Стормерс – 21 (9), Лайонс – 19 (8), Коннахт – 19 (10), Дзебре – 16 (10), Дрэгонс – 8 (10).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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