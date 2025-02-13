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United Rugby Championship. 11-й тур. «Оспрейс» встретится с «Лейнстером», «Эдинбург» против «Дзебре», другие матчи

United Rugby Championship

11-й тур

14 февраля 

Оспрейс – Лейнстер – 22.35

Эдинбург – Дзебре – 22.35

15 февраля

Лайонс – Стормерс – 15.30

Буллс – Шаркс – 18.00

Бенеттон – Ольстер – 20.15

Манстер – Скарлетс – 20.15

Коннахт – Кардифф Блюз – 22.35

16 февраля 

Дрэгонс – Глазго – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Лейнстер – 48 очков (10 игр), Глазго – 37 (10), Буллс – 29 (8), Шаркс – 29 (9), Кардифф Блюз – 29 (10), Скарлетс – 28 (10), Манстер – 26 (10), Эдинбург – 24 (10), Ольстер – 23 (10), Бенеттон – 23 (10), Оспрейс – 22 (10), Стормерс – 21 (9), Лайонс – 19 (8), Коннахт – 19 (10), Дзебре – 16 (10), Дрэгонс – 8 (10).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoШаркс
logoЛайонс
logoМанстер
logoБуллс
logoЛланелли Скарлетс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoГлазго Уорриорс
logoОльстер
logoОспрейс
logoБенеттон Тревизо
logoКоннахт
United Rugby Championship
logoЛейнстер
logoКардифф Блюз
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