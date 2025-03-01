Super Rugby. 3-й тур. «Чифс» сыграют с «Брамбис», «Вестерн Форс» встретятся с «Редс», другие матчи
На турнире Super Rugby проходят матчи третьего тура.
Super Rugby
3-й тур
28 февраля
Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 29:31 (10:31)
Уоротас (Австралия) – Фиджи – 29:24 (17:12)
1 марта
Чифс (Новая Зеландия) – Брамбис (Австралия) – 6.35
Харрикейнс (Новая Зеландия) – Блюз (Новая Зеландия) – 9.05
Вестерн Форс (Австралия) – Редс (Австралия) – 11.35
Турнирное положение: Хайлендерс – 9 очков (3 игры), Чифс – 8 очков (2 игры), Вестерн Форс – 8 (2), Уоротас – 8 (3), Редс – 5 (1), Брамбис – 5 (2), Крусейдерс – 4 (2), Харрикейнс – 4 (2), Фиджи – 3 (3), Моана Пасифика – 1 (3), Блюз – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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