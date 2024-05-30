Super Rugby. 15-й тур. «Крусейдерс» сыграют с «Моаной», «Блюз» встретятся с «Чифс», другие матчи

С 31 мая по 1 июня на турнире Super Rugby пройдут матчи пятнадцатого тура.

15-й тур

31 мая

Крусейдерс (Новая Зеландия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 10.05

Уоротас (Австралия) – Редс (Австралия) – 12.35

1 июня

Фиджи – Ребелс (Австралия) – 5.05

Харрикейнс (Новая Зеландия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 7.35

Блюз (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 10.05





26 мая

Вестерн Форс (Австралия) – Брамбис (Австралия) – 12.35

Турнирное положение: Блюз – 51 очко (13 игр), Харрикейнс – 51 (13), Брамбис – 48 (13), Чифс – 43 (13), Редс – 36 (13), Хайлендерс – 28 (13), – 26 (13), Фиджи – 21 (13), Вестерн Форс – 19 (13), Крусейдерс – 19 (13), Моана Пасифика – 18 (13), – 12 (13).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.