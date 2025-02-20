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Super Rugby. 2-й тур. «Чифс» сыграют с «Крусейдерс», «Редс» против «Моана Пасифики», другие матчи

На турнире Super Rugby пройдут матчи второго тура.

Super Rugby

1-й тур

21 февраля, пятница

Чифс (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 9.05

Редс (Австралия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 11.35

22 февраля, суббота

Харрикейнс (Новая Зеландия) – Фиджи – 6.35

Хайлендерс (Новая Зеландия) – Блюз (Новая Зеландия) – 9.05

Брамбис (Австралия) – Вестерн Форс (Австралия) – 11.35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Чифс – 4 очка (1 игра), Крусейдерс – 4 (1), Брамбис – 4 (1), Вестерн Форс – 4 (1), Уоротас – 4 (1), Моана Пасифика – 1 (1), Хайлендерс – 1 (1), Фиджи – 1 (1), Редс – 0 (0), Харрикейнс – 0 (1), Блюз – 0 (1).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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