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United Rugby Championship. 5-й тур. «Скарлетс» обыграли «Буллс», «Ольстер» одолел «Оспрейс», другие матчи

18-19 октября пройдут матчи пятого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

3-й тур

18 октября

Скарлетс – Буллс – 23:22 (10:19)

Ольстер – Оспрейс – 36:12 (24:7)

19 октября 

Дзебре – Лайонс – 14.30

Шаркс – Глазго – 16.45

Стормерс – Манстер – 19.00

Эдинбург – Кардифф Блюз – 19.15

Дрэгонс – Бенеттон – 21.35

Коннахт – Лейнстер – 21.35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Лейнстер – 20 очков (4 игры), Глазго – 16 (4), Буллс – 15 (4), Ольстер – 15 (5), Лайонс – 14 (3), Коннахт – 13 (4), Кардифф Блюз – 12 (4), Манстер – 11 (4), Скарлетс – 11 (5), Эдинбург – 8 (4), Дрэгонс – 7 (4), Бенеттон – 7 (4), Шаркс – 6 (3), Оспрейс – 6 (5), Дзебре – 6 (4), Стормерс – 5 (3).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoМанстер
logoЛланелли Скарлетс
logoБуллс
logoШаркс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoЭдинбург
logoЛейнстер
logoБенеттон Тревизо
logoОспрейс
logoОльстер
logoГлазго Уорриорс
logoКардифф Блюз
logoЛайонс
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoКоннахт
logoДзебре
United Rugby Championship
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