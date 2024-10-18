United Rugby Championship. 5-й тур. «Скарлетс» обыграли «Буллс», «Ольстер» одолел «Оспрейс», другие матчи
18-19 октября пройдут матчи пятого тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
3-й тур
18 октября
Скарлетс – Буллс – 23:22 (10:19)
Ольстер – Оспрейс – 36:12 (24:7)
19 октября
Дзебре – Лайонс – 14.30
Шаркс – Глазго – 16.45
Стормерс – Манстер – 19.00
Эдинбург – Кардифф Блюз – 19.15
Дрэгонс – Бенеттон – 21.35
Коннахт – Лейнстер – 21.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Лейнстер – 20 очков (4 игры), Глазго – 16 (4), Буллс – 15 (4), Ольстер – 15 (5), Лайонс – 14 (3), Коннахт – 13 (4), Кардифф Блюз – 12 (4), Манстер – 11 (4), Скарлетс – 11 (5), Эдинбург – 8 (4), Дрэгонс – 7 (4), Бенеттон – 7 (4), Шаркс – 6 (3), Оспрейс – 6 (5), Дзебре – 6 (4), Стормерс – 5 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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