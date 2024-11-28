United Rugby Championship. 7-й тур. «Глазго» сыграет со «Скарлетс», «Ольстер» против «Лейнстера», другие матчи
На турнире United Rugby Championship пройдут матчи седьмого тура 29-30 ноября.
7-й тур
29 ноября
Глазго – Скарлетс – 22.35
Ольстер – Лейнстер – 22.35
30 ноября
Шаркс – Стормерс – 18.00
Кардифф Блюз – Дрэгонс – 20.15
Коннахт – Буллс – 20.30
Дзебре – Оспрейс – 22.35
Манстер – Лайонс – 22.35
Эдинбург – Бенеттон – 22.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Лейнстер – 29 очков (6 игр), Глазго – 23 (6), Буллс – 19 (5), Лайонс – 18 (5), Коннахт – 18 (6), Скарлетс – 16 (6), Ольстер – 16 (6), Кардифф Блюз – 16 (6), Шаркс – 15 (5), Эдинбург – 13 (6), Бенеттон – 13 (6), Манстер – 12 (6), Стормерс – 10 (5), Оспрейс – 10 (6), Дрэгонс – 7 (6), Дзебре – 7 (6).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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