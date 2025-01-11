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Кубок чемпионов по регби. 3-й тур. «Глазго» обыграл «Расинг 92», «Шаркс» встретятся с «Тулузой» и другие матчи

С 10 по 12 января проходят матчи третьего тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

3-й тур

Группа 1

11 января

Шаркс (ЮАР) – Тулуза (Франция) – 18.15

Эксетер Чифс (Англия) – Бордо-Бегль (Франция) – 18.15

Лестер (Англия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 23.00

Положение в группе: Тулуза – 10 очков (2 игры), Бордо-Бегль – 10 (2), Лестер – 6 (2), Шаркс – 5 (2), Эксетер Чифс – 0 (2), Ольстер – 0 (2).

Группа 2

12 января

Бристоль (Англия) – Бенеттон (Италия) – 18.15

Ла-Рошель (Франция) – Лейнстер (Ирландия) – 18.15

Бат (Англия) – Клермон (Франция) – 20.30

Положение в группе: Ла-Рошель – 9 (2), Лейнстер – 9 (2), Клермон – 5 (2), Бенеттон – 5 (2), Бат – 2 (2), Бристоль – 0 (2).

Группа 3

11 января

Манстер (Ирландия) – Сарацины (Англия) – 20.30

Стад Франсе (Франция) – Нортгемптон (Англия) – 20.30

Кастр (Франция) – Буллс (ЮАР) – 23.00

Положение в группе: Нортгемптон – 10 (2), Сарацины – 9 (2), Манстер – 6 (2), Кастр – 4 (2), Буллс – 0 (2), Стад Франсе – 0 (2).

Группа 4

10 января

Глазго (Шотландия) – Расинг 92 (Франция) – 29:19 (22:7)

11 января

Стормерс (ЮАР) – Сэйл (Англия) – 16.00

12 января

Тулон (Франция) – Арлекины (Англия) – 16.00

Положение в группе: Глазго – 12 (3), Тулон – 8 (2), Арлекины – 5 (2), Сэйл – 5 (2), Расинг 92 – 4 (3), Стормерс – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Кубок чемпионов
результаты
logoЛестер Тайгерс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoКастр Олимпик
logoЭксетер Чифс
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logoБуллс
logoСэйл Шаркс
logoСарацины
Бристоль
logoЛейнстер
logoГлазго Уорриорс
logoШаркс
Бордо-Бегль
logoБенеттон Тревизо
logoОльстер
Бат Регби
Стад Франсе
logoАрлекины
logoТулон
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logoМанстер
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