Кубок чемпионов по регби. 4-й тур. «Коннахт» сыграет с «Бристолем», «Глазго» встретится с «Тулоном», другие матчи

Теги результаты Тулуза Сарацины Манстер Буллс Лестер Тайгерс Бат Регби Тулон Стормерс (Вестерн Провинс) Сэйл Шаркс Лейнстер Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Арлекины Стад Франсе Эксетер Чифс Нортгемптон Коннахт Лионель Бокси Расинг 92 Байонн Ля Рошель Кубок чемпионов Бристоль Бордо-Бегль Регби

19-21 января пройдут матчи четвертого тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

4-й тур

Группа 1

19 января

Коннахт (Ирландия) – Бристоль (Англия) – 23.00

 

20 января

Буллс (ЮАР) – Бордо-Бегль (Франция) – 16.00

 

Сарацины (Англия) – Лион (Франция) – 23.00

 

Положение в группе: Бордо – 15 очков (3 игры), Лион – 12 (3), Буллс – 10 (3), Бристоль – 5 (3), Сарацины – 5 (3), Коннахт – 1 (3).

Группа 2

20 января

Арлекины (Англия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 16.00

 

Расинг 92 (Франция) – Кардифф Блюз (Уэльс) – 18.15

21 января

Стад Тулузен (Франция) – Бат (Англия) – 18.15

 

Положение в группе: Стад Тулузен – 15 (3), Бат – 15 (3), Арлекины – 10 (3), Ольстер – 5 (3), Расинг 92 – 3 (3), Кардифф Блюз – 0 (3). 

Группа 3

19 января

Глазго (Шотландия) – Тулон (Франция) – 23.00

 

20 января

Манстер (Ирландия) – Нортгемптон (Англия) – 20.30

 

21 января

Авирон Байонн (Франция) – Эксетер Чифс (Англия) – 20.30

 

Положение в группе: Нортгемптон – 14 (3), Эксетер Чифс – 13 (3), Манстер – 8 (3), Глазго – 5 (3), Авирон – 3 (3), Тулон – 2 (3).

Группа 4

20 января

Лестер (Англия) – Лейнстер (Ирландия) – 18.15

 

Стад Франсе (Франция) – Стормерс (ЮАР) – 20.30

 

21 января

Сэйл (Англия) – Ля Рошель (Франция) – 16.00

 

Положение в группе: Лейнстер – 14 (3), Стормерс – 9 (3), Лестер – 9 (3), Ля Рошель – 7 (3), Сэйл – 5 (3), Стад Франсе – 1 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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