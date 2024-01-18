Кубок чемпионов по регби. 4-й тур. «Коннахт» сыграет с «Бристолем», «Глазго» встретится с «Тулоном», другие матчи
19-21 января пройдут матчи четвертого тура Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов по регби
Групповой этап
4-й тур
Группа 1
19 января
Коннахт (Ирландия) – Бристоль (Англия) – 23.00
20 января
Буллс (ЮАР) – Бордо-Бегль (Франция) – 16.00
Сарацины (Англия) – Лион (Франция) – 23.00
Положение в группе: Бордо – 15 очков (3 игры), Лион – 12 (3), Буллс – 10 (3), Бристоль – 5 (3), Сарацины – 5 (3), Коннахт – 1 (3).
Группа 2
20 января
Арлекины (Англия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 16.00
Расинг 92 (Франция) – Кардифф Блюз (Уэльс) – 18.15
21 января
Стад Тулузен (Франция) – Бат (Англия) – 18.15
Положение в группе: Стад Тулузен – 15 (3), Бат – 15 (3), Арлекины – 10 (3), Ольстер – 5 (3), Расинг 92 – 3 (3), Кардифф Блюз – 0 (3).
Группа 3
19 января
Глазго (Шотландия) – Тулон (Франция) – 23.00
20 января
Манстер (Ирландия) – Нортгемптон (Англия) – 20.30
21 января
Авирон Байонн (Франция) – Эксетер Чифс (Англия) – 20.30
Положение в группе: Нортгемптон – 14 (3), Эксетер Чифс – 13 (3), Манстер – 8 (3), Глазго – 5 (3), Авирон – 3 (3), Тулон – 2 (3).
Группа 4
20 января
Лестер (Англия) – Лейнстер (Ирландия) – 18.15
Стад Франсе (Франция) – Стормерс (ЮАР) – 20.30
21 января
Сэйл (Англия) – Ля Рошель (Франция) – 16.00
Положение в группе: Лейнстер – 14 (3), Стормерс – 9 (3), Лестер – 9 (3), Ля Рошель – 7 (3), Сэйл – 5 (3), Стад Франсе – 1 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.