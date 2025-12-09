Дмитрий Кротов покинул «Енисей-СТМ». Он выступал за команду 12 лет

Дмитрий Кротов покинул «Енисей-СТМ», за который выступал 12 лет.

«Енисей-СТМ » не стал продлевать контракт с 33-летним нападающим Дмитрием Кротовым.

Кротов выступал за «Енисей-СТМ» 12 лет (с 2013 года). В составе «тяжелой машины» становился 8-кратным чемпионом страны, 6-кратным обладателем Кубка России и 2-кратным обладателем еврокубка «Континентальный Щит».

В сезоне 2025 года принял участие в 10 матчах (396 минут на поле).