Кубок чемпионов по регби. 3-й тур. «Нортгемптон» сыграет с «Авирон Байонн», «Лион» против «Коннахта» и другие матчи
12-14 января пройдут матчи третьего тура Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов по регби
Групповой этап
3-й тур
Группа 1
13 января
Лион (Франция) – Коннахт (Ирландия) – 16.00
Бристоль (Англия) – Буллс (ЮАР) – 18.15
14 января
Бордо (Франция) – Сарацины (Англия) – 20.30
Положение в группе: Бордо – 10 очков (2 игра), Лион – 7 (2), Буллс – 5 (2), Сарацины – 5 (2), Бристоль – 5 (2), Коннахт – 1 (2).
Группа 2
13 января
Кардифф Блюз (Уэльс) – Арлекины (Англия) – 23.00
Ольстер (Северная Ирландия) – Стад Тулузен (Франция) – 23.00
14 января
Бат (Англия) – Расинг 92 (Франция) – 16.00
Положение в группе: Стад Тулузен – 10 (2), Бат – 10 (2), Ольстер – 5 (2), Арлекины – 5 (2), Расинг 92 – 2 (2), Кардифф Блюз – 0 (2).
Группа 3
12 января
Нортгемптон (Англия) – Авирон Байонн (Франция) – 23.00
13 января
Эксетер Чифс (Англия) – Глазго (Шотландия) – 16.00
Тулон (Франция) – Манстер (Ирландия) – 18.15
Положение в группе: Нортгемптон – 9 (2), Эксетер Чифс – 9 (2), Глазго – 4 (2), Авирон – 3 (2), Манстер – 3 (2), Тулон – 2 (2).
Группа 4
13 января
Лейнстер (Ирландия) – Стад Франсе (Франция) – 20.30
Стормерс (ЮАР) – Сэйл (Англия) – 20.30
14 января
Ля-Рошель (Франция) – Лестер (Англия) – 18.15
Положение в группе: Лейнстер – 9 (2), Лестер – 9 (2), Сэйл – 4 (2), Стормерс – 4 (2), Ля Рошель – 2 (2), Стад Франсе – 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.