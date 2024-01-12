Кубок чемпионов по регби. 3-й тур. «Нортгемптон» сыграет с «Авирон Байонн», «Лион» против «Коннахта» и другие матчи

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12-14 января пройдут матчи третьего тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

3-й тур

Группа 1

13 января

Лион (Франция) – Коннахт (Ирландия) – 16.00

 

Бристоль (Англия) – Буллс (ЮАР) – 18.15

 

14 января

Бордо (Франция) – Сарацины (Англия) – 20.30

 

Положение в группе: Бордо – 10 очков (2 игра), Лион – 7 (2), Буллс – 5 (2), Сарацины – 5 (2), Бристоль – 5 (2), Коннахт – 1 (2).

Группа 2

13 января

Кардифф Блюз (Уэльс) – Арлекины (Англия) – 23.00

 

Ольстер (Северная Ирландия) – Стад Тулузен (Франция) – 23.00

 

14 января

Бат (Англия) – Расинг 92 (Франция) – 16.00

 

Положение в группе: Стад Тулузен – 10 (2), Бат – 10 (2), Ольстер – 5 (2), Арлекины – 5 (2), Расинг 92 – 2 (2), Кардифф Блюз – 0 (2). 

Группа 3

12 января

Нортгемптон (Англия) – Авирон Байонн (Франция) – 23.00

 

13 января

Эксетер Чифс (Англия) – Глазго (Шотландия) – 16.00

 

Тулон (Франция) – Манстер (Ирландия) – 18.15

 

Положение в группе: Нортгемптон – 9 (2), Эксетер Чифс – 9 (2), Глазго – 4 (2), Авирон – 3 (2), Манстер – 3 (2), Тулон – 2 (2).

Группа 4

13 января

Лейнстер (Ирландия) – Стад Франсе (Франция) – 20.30

 

Стормерс (ЮАР) – Сэйл (Англия) – 20.30

 

14 января

Ля-Рошель (Франция) – Лестер (Англия) – 18.15

 

Положение в группе: Лейнстер – 9 (2), Лестер – 9 (2), Сэйл – 4 (2), Стормерс – 4 (2), Ля Рошель – 2 (2), Стад Франсе – 1 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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