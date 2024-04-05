Кубок чемпионов по регби. 1/8 финала. «Арлекины» сыграют с «Глазго», «Буллс» против «Лиона», другие матчи

Теги результаты Сарацины Манстер Буллс Лестер Тайгерс Бат Регби Стормерс (Вестерн Провинс) Лейнстер Глазго Уорриорс Арлекины Эксетер Чифс Нортгемптон Расинг 92 Ля Рошель Лион Кубок чемпионов Бордо-Бегль Регби

С 5 по 7 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби. 

Кубок чемпионов

1/8 финала

5 апреля

Арлекины (Англия) – Глазго (Шотландия) – 22.00

6 апреля

Буллс (ЮАР) – Лион (Франция) – 14.30

Стормерс (ЮАР) – Ля-Рошель (Франция) – 17.00

Эксетер Чифс (Англия) – Бат (Англия) – 17.00

Бордо-Бегль (Франция) – Сарацины (Англия) – 19.30

Лейнстер (Ирландия) – Лестер (Англия) – 22.00

7 апреля

Нортгемптон (Англия) – Манстер (Ирландия) – 14.30

Стад Тулузен (Франция) – Расинг 92 (Франция) – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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