Кубок чемпионов по регби. 1/8 финала. «Арлекины» сыграют с «Глазго», «Буллс» против «Лиона», другие матчи
С 5 по 7 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов
1/8 финала
5 апреля
Арлекины (Англия) – Глазго (Шотландия) – 22.00
6 апреля
Буллс (ЮАР) – Лион (Франция) – 14.30
Стормерс (ЮАР) – Ля-Рошель (Франция) – 17.00
Эксетер Чифс (Англия) – Бат (Англия) – 17.00
Бордо-Бегль (Франция) – Сарацины (Англия) – 19.30
Лейнстер (Ирландия) – Лестер (Англия) – 22.00
7 апреля
Нортгемптон (Англия) – Манстер (Ирландия) – 14.30
Стад Тулузен (Франция) – Расинг 92 (Франция) – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.