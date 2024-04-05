Кубок чемпионов по регби. 1/8 финала. «Арлекины» сыграют с «Глазго», «Буллс» против «Лиона», другие матчи

С 5 по 7 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов

1/8 финала

5 апреля

Арлекины (Англия) – Глазго (Шотландия) – 22.00





6 апреля

Буллс (ЮАР) – Лион (Франция) – 14.30





Стормерс (ЮАР) – Ля-Рошель (Франция) – 17.00





Эксетер Чифс (Англия) – Бат (Англия) – 17.00





Бордо-Бегль (Франция) – Сарацины (Англия) – 19.30





Лейнстер (Ирландия) – Лестер (Англия) – 22.00





7 апреля

Нортгемптон (Англия) – Манстер (Ирландия) – 14.30





Стад Тулузен (Франция) – Расинг 92 (Франция) – 17.00





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.