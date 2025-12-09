Давит Месхи останется в «Енисее-СТМ».

Новое соглашение защитника «Енисея-СТМ» Давита Месхи с клубом рассчитано до конца 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата России по регби 28-летний грузинский вингер красноярской команды провел 12 матчей и совершил две попытки, набрав 10 очков. Игровое время на поле составило 940 минут.

С «Енисеем-СТМ» Месхи четыре раза выигрывал чемпионат России и трижды выигрывал Кубок страны. Всего за красноярскую команду Давит провел 91 матч и набрал 240 очков.