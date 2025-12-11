  • Спортс
  Ульрих Бейерс: «Я очень воодушевлен предстоящим годом. Цель «Красного Яра» всегда одна – выигрывать трофеи»
Ульрих Бейерс: «Я очень воодушевлен предстоящим годом. Цель «Красного Яра» всегда одна – выигрывать трофеи»

Тренер «Красного Яра» Бейерс поделился ожиданиями от нового сезона.

Главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс поделился ожиданиями от нового сезона.

– Ульрих, как проходит подготовка к новому сезону?

– Мы только начали. До старта сезона еще долгий путь, но мы медленно, но верно становимся лучше, приводим себя в форму, чтобы начать по-настоящему тяжелые тренировки. Ребята заслужили хороший отдых после прошлого сезона, и теперь мы снова в работе.

– Будут ли в команде новички в этом сезоне?

– Да, в этом сезоне появятся новые лица. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что они смогут сделать для команды и клуба. Я считаю, что для клуба важно продолжать брать новых игроков, но у нас также есть многообещающие молодые таланты, которые приходят через систему клуба. Мы хотим продолжать улучшать их – они будут очень важны для следующего поколения «Красного Яра».

– Какие у вас ожидания от команды в новом сезоне?

– Ожидания большие. Цель всегда одна — выигрывать трофеи. У нас действительно прекрасные и преданные болельщики, которые всегда с нами. И я бы очень хотел вознаградить их каким-нибудь трофеем. Но для этого нужна тяжелая работа. Нам надо становиться лучше в погоне за нашими целями. Я очень воодушевлен предстоящим годом.

– Когда вы планируете вернуться в Россию?

– В начале нового года. Красноярск теперь мой второй дом, и я чувствую, что часть меня живет там. Но сейчас я рад наслаждаться солнцем и временем с семьей в праздничный сезон.

– На каких позициях, на ваш взгляд, команде нужно усилиться?

– Очень важны для нас стандарты – схватка и коридор. Это то направление, где мы можем расти вместе, – рассказал Бейерс.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
Ульрих Бейерс
