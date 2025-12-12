Анисимов из «Химика» подписал просмотровый контракт c «Локомотивом»
Защитник «Химика» Вадим Анисимов подписал просмотровый контракт с «Локомотивом».
Воспитанник пензенского регби, ранее выступавший за «Локомотив-м», в завершившемся сезоне перешел сначала в волгоградский «Ротор», а затем в «Химик» из Дзержинска, в составе которого осенью стал обладателем Кубка Ильюшина – трофея, вручаемого клубу-победителю Высшей лиги России по регби.
Вадим Анисимов будет тренироваться с командой до весны, а в марте, когда откроется новое заявочное окно, тренерский штаб примет окончательное решение.
