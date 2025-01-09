Журова о том, что регбисту Готовцеву запретили играть с флагом России: «Наверное, пожаловался украинский болельщик, как это обычно бывает»
Светлана Журова допустила, что регбисту запретили флаг РФ из-за жалобы украинца.
Сообщалось, что английский клуб «Глостер» запретил своему игроку Кириллу Готовцеву носить флаг РФ на форме. Ранее спортсмен вышел на матч против «Сэйл Шаркс» с соответствующей нашивкой, что вызвало критику в соцсетях.
«Понятно, что клубу мы не можем диктовать политику. Наверное, пожаловался украинский болельщик, как это обычно бывает. Но история выглядит странно: на пике конфликта они этого не сделали, а сейчас это уже выглядит бессмысленно. Возможно, в свое время просто не отследили», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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