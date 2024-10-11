United Rugby Championship. 4-й тур. «Глазго» сыграет с «Дзебре», «Бенеттон» против «Шаркс», другие матчи
11-13 октября пройдут матчи четвертого тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
3-й тур
11 октября
Глазго – Дзебре – 21.35
12 октября
Бенеттон – Шаркс – 17.00
Кардифф Блюз – Скарлетс – 17.00
Эдинбург – Стормерс – 19.00
Лейнстер – Манстер – 19.45
Оспрейс – Буллс – 21.35
Ольстер – Коннахт – 22.00
13 октября
Дрэгонс – Лайонс – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Лейнстер – 15 очков (3 игры), Глазго – 11 (3), Манстер – 11 (3), Коннахт – 11 (3), Кардифф Блюз – 11 (3), Лайонс – 10 (2), Буллс – 9 (2), Шаркс – 6 (2), Оспрейс – 6 (3), Дзебре – 6 (3), Дрэгонс – 6 (3), Стормерс – 5 (2), Ольстер – 5 (3), Скарлетс – 3 (3), Эдинбург – 3 (3), Бенеттон – 2 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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