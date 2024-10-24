United Rugby Championship. 6-й тур. «Бенеттон» встретится с «Буллс», «Скарлетс» против «Дзебре», другие матчи
25 и 26 октября пройдут матчи шестого тура United Rugby Championship.
6-й тур
25 октября
Бенеттон – Буллс – 21:35
Скарлетс – Дзебре – 21:25
26 октября
Стормерс – Глазго – 14:45
Оспрейс – Эдинбург – 17:00
Шаркс – Манстер – 17:00
Лейнстер – Лайонс – 19:15
Кардифф Блюз – Ольстер – 21:35
Коннахт – Дрэгонс – 21:35
Турнирное положение: Лейнстер – 25 очков (5 игр), Лайонс – 18 (4), Глазго – 18 (5), Буллс – 15 (4), Ольстер – 15 (5), Эдинбург – 13 (5), Коннахт – 13 (5), Бенеттон – 12 (5), Кардифф Блюз – 12 (5), Манстер – 11 (5), Скарлетс – 11 (5), Стормерс – 10 (4), Шаркс – 10 (4), Дрэгонс – 7 (5), Дзебре – 7 (5), Оспрейс – 6 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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