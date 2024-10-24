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United Rugby Championship. 6-й тур. «Бенеттон» встретится с «Буллс», «Скарлетс» против «Дзебре», другие матчи

25 и 26 октября пройдут матчи шестого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

6-й тур

25 октября

Бенеттон – Буллс – 21:35

Скарлетс – Дзебре – 21:25

26 октября

Стормерс – Глазго – 14:45

Оспрейс – Эдинбург – 17:00

Шаркс – Манстер – 17:00

Лейнстер – Лайонс – 19:15

Кардифф Блюз – Ольстер – 21:35

Коннахт – Дрэгонс – 21:35

Турнирное положение: Лейнстер – 25 очков (5 игр), Лайонс – 18 (4), Глазго – 18 (5), Буллс – 15 (4), Ольстер – 15 (5), Эдинбург – 13 (5), Коннахт – 13 (5), Бенеттон – 12 (5), Кардифф Блюз – 12 (5), Манстер – 11 (5), Скарлетс – 11 (5), Стормерс – 10 (4), Шаркс – 10 (4), Дрэгонс – 7 (5), Дзебре – 7 (5), Оспрейс – 6 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
logoМанстер
logoЛланелли Скарлетс
logoБуллс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoСэйл Шаркс
logoЛейнстер
logoБенеттон Тревизо
logoОспрейс
logoОльстер
logoГлазго Уорриорс
logoКардифф Блюз
logoЛайонс
logoКоннахт
United Rugby Championship
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