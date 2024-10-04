United Rugby Championship. 3-й тур. «Кардифф Блюз» сыграет с «Глазго», «Скарлетс» против «Коннахта», другие матчи
4-5 октября пройдут матчи третьего тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
3-й тур
4 октября
Кардифф Блюз – Глазго – 21.35
Скарлетс – Коннахт – 21.35
5 октября
Лайонс – Эдинбург – 14.45
Буллс – Ольстер – 17.00
Бенеттон – Лейнстер – 19.15
Дрэгонс – Шаркс – 19.15
Дзебре – Стормерс – 21.35
Манстер – Оспрейс – 21.35
Турнирное положение: Лейнстер – 10 очков (2 игры), Кардифф Блюз – 10 (2), Коннахт – 7 (2), Глазго – 6 (2), Оспрейс – 6 (2), Дзебре – 6 (2), Манстер – 6 (2), Лайонс – 5 (1), Ольстер – 5 (2), Буллс – 4 (1), Дрэгонс – 4 (2), Эдинбург – 3 (2), Скарлетс – 2 (2), Бенеттон – 2 (2), Шаркс – 1 (1), Стормерс – 0 (1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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