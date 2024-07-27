Олимпиада-2024, 27 июля, все медали дня: плавание, регби-7, дзюдо, россияне Дронова и Сырица поборются за награды в велоспорте
27 июля на Олимпиаде в Париже будут разыграны первые медали.
Победители определятся в 14 дисциплинах из восьми видов спорта: стрельбе, велошоссе, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге, регби-7 и прыжках в воду.
В гонках на велошоссе выступят россияне Глеб Сырица и Тамара Дронова.
Париж, Франция
27 июля
Стрельба
10 м, пневматическая винтовка, микст
11.30
Прыжки в воду
Женщины, трамплин, 3 м
12.00
Велошоссе
Гонка с раздельным стартом, женщины
15.30
Гонка с раздельным стартом, мужчины
17.32
Дзюдо
До 48 кг, женщины
17.00
До 60 кг, мужчины
После 17.00
Скейтбординг
Стрит, мужчины
18.00
Регби-7
Мужчины
20.00
Фехтование
Шпага, женщины
21.40
Сабля, мужчины
22.05
Плавание
400 м вольным стилем, мужчины
21.42
400 м вольным стилем, женщины
21.52
эстафета 4x100 м вольным стилем, женщины
22.34
эстафета 4x100 м вольным стилем, мужчины
22.55
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.