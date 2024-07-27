Олимпиада-2024, 27 июля, все медали дня: плавание, регби-7, дзюдо, россияне Дронова и Сырица поборются за награды в велоспорте

27 июля на Олимпиаде в Париже будут разыграны первые медали.

Победители определятся в 14 дисциплинах из восьми видов спорта: стрельбе, велошоссе, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге, регби-7 и прыжках в воду.

В гонках на велошоссе выступят россияне Глеб Сырица и Тамара Дронова.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

27 июля

Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, микст

11.30

Прыжки в воду

Женщины, трамплин, 3 м

12.00

Велошоссе

Гонка с раздельным стартом, женщины

15.30

Гонка с раздельным стартом, мужчины

17.32

Дзюдо

До 48 кг, женщины

17.00

До 60 кг, мужчины

После 17.00

Скейтбординг

Стрит, мужчины

18.00

Регби-7

Мужчины

20.00

Фехтование

Шпага, женщины

21.40

Сабля, мужчины

22.05

Плавание

400 м вольным стилем, мужчины

21.42

400 м вольным стилем, женщины

21.52

эстафета 4x100 м вольным стилем, женщины

22.34

эстафета 4x100 м вольным стилем, мужчины

22.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.